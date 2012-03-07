Диспетчера ж/д, обвиняемого в гибели 16 человек, могут оправдать

Новости Польши.

7 марта. 13.30

Вероятной причиной столкновения поездов в Польше стала поломка переключателя стрелок и семафора. Как сообщило сегодня Управление железных дорог страны, неисправность произошла за несколько минут до столкновения. Из-за ремонтных работ на втором пути оба поезда были ошибочно пущены по одной ветке навстречу друг другу, сообщили 7 марта в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трагедия в 200 километрах от Варшавы 3 марта унесла жизни 16 человек, около полусотни до сих пор в больницах. Причины инцидента выясняет специальная комиссия, а также прокуратура. В числе обвиняемых - дежурный диспетчер, который работал в день трагедии на участке.

Поисковые работы на месте ЧП завершены. По путям накануне вечером был пущен первый после трагедии пассажирский поезд.

6 марта. 16.30

Обвинение в столкновении двух поездов в Польше, в результате которого погибли 16 человек, предъявили диспетчеру. В прокуратуре заявили, что следствие считает основной версией происшествия ошибку. Диспетчер непреднамеренно направил один из поездов на неправильный путь. Если вина будет доказана, ему грозят 8 лет тюрьмы.

В больницах региона остаются более 50 пострадавших. Многие - в тяжелом состоянии.

5 марта. 13.30

В Польше выясняют причины крупнейшей за последние 20 лет железнодорожной катастрофы. Накануне в 200 километрах от Варшавы столкнулись два пассажирских поезда. Погибло более 16 человек, различные травмы получили свыше 100.

По предварительной информации, один из поездов шел не по своему пути, в результате чего и произошла авария.

Место инцидента оцеплено. Там проводятся следственные мероприятия.

Как сообщили в Посольстве Беларуси в Варшаве наших соотечественников среди пострадавших нет.

В стране объявлен двухдневный траур.

Соболезнования президенту Польши Брониславу Коморовскому, родным и близким погибших и пострадавших в результате железнодорожной аварии под Щекочинами от имени белорусского народа и себя лично выразил президент Беларуси Александр Лукашенко.