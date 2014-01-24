В Минской области «Жигули» вылетели в канаву и вмерзли в лед. Пьяного водителя и двоих пассажиров спасли

Новости Беларуси.Морозы могут сыграть злую шутку с нерадивыми водителями. В Минской области произошло невероятное ДТП с ледяным акцентом. «Жигули» вылетели в канаву, лед проломился и вода быстро заполнила салон. В нем находились три человека. Вовремя подоспевшие прохожие чудом успели вытащить горе-лихачей, находившихся по шею в холодной воде. Еще 10 минут и все трое могли погибнуть от переохлаждения.

Что касается машины, то спустя всего два часа она полностью вмерзла в лед.

Аварии можно было избежать, если бы водитель был трезв, соблюдал скоростной режим и заменил «лысую» летнюю резину на новую зимнюю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.