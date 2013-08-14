Авария в Несвиже. Мотоциклист врезался в легковое авто

Новости Беларуси. В Несвиже очередная авария с участием двухколесных транспортного средства. 28-летний местный житель на мотоцикле ИЖ не справился с управлением и врезался в легковое авто. В результате байкер с травмами доставлен в медучреждение, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Между тем, ГАИ области проводит профилактическую акцию «Мотоциклист», направленную на предупреждение аварий с участием двухколесных механических транспортных средств. Ежедневно автоинспекторы выписывают десятки штрафов водителям мотоциклов, мопедов и скутеров, нарушивших правила дорожного движения.