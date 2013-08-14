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Рейсовый автобус попал в аварию в Пуховичском районе. Пострадала женщина-пенсионерка

14 августа 2013 14:25
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Новости Беларуси. Рейсовый автобус попал в аварию в Пуховичском районе. Вблизи деревни Ваньковщина шофер грузовика не справился с управлением, и машина врезалась в автобус. К счастью, удар был не сильным, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Водитель маршрутного транспортного средства в тот момент принимал оплату за проезд, автобус стоял на остановке. 19 пассажиров, находившихся в салоне, самостоятельно вышли из автобуса. Пострадала женщина - пенсионерка. Она госпитализирована в марьиногорскую больницу.

# Аварии # Авария в Минской области # авто

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