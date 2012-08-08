Авария в Минске. Внедорожник и «Фольксваген» не поделили зелёный свет светофора

Новости Беларуси. В четыре часа дня на пересечении улиц Тростенецкой и Ленина столкнулись «Фольксваген» и внедорожни. Как оказалось, водители «не поделили» светофор, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Александр Трякин, инспектор ОГАИ РУВД Ленинского района:

Противопоказания противоречат друг другу. Оба водителя утверждают, что выезжали на перекрёсток на зелёный сигнал светофора. По факту данного ДТП будет проводиться проверка и виновник происшествия ответит за своё преступление.