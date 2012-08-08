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Авария в Минске. Внедорожник и «Фольксваген» не поделили зелёный свет светофора

08 августа 2012 18:55
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Новости Беларуси. В четыре часа дня на пересечении улиц Тростенецкой и Ленина столкнулись «Фольксваген» и внедорожни. Как оказалось, водители «не поделили» светофор, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Александр Трякин, инспектор ОГАИ РУВД Ленинского района:
Противопоказания противоречат друг другу. Оба водителя утверждают, что выезжали на перекрёсток на зелёный сигнал светофора. По факту данного ДТП будет проводиться проверка и виновник происшествия ответит за своё преступление.

# Аварии # Авария в Минске # авто # Фотофакт

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