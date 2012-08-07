22-летний минчанин на Ford погиб, врезавшись поздно ночью в припаркованные автомобили

Новости Беларуси. В 02:30 ночи Ford Mondeo двигался по ул. Есенина (со стороны ул. Слободской в направлении ул. Рафиева) и врезался в стоящие слева по ходу движения припаркованные автомобили. Сначала водитель Ford врезался в стоявший у края проезжей части Ford Transit, потом — в Peugot Boxer, последний автомобиль продвинулся и совершил столкновение с Peugeot 307, сообщает ctv.by со ссылкой на onliner.by.

Очевидцы рассказали, что автомобиль задымился после удара, водителя удалось достать не сразу: двери были заблокированы. Пострадавший был доставлен в больницу с предварительным диагнозом «тупая травма живота, черепно-мозговая травма легкой степени, сочетанная травма», где через два часа скончался.

Водитель Ford получил удостоверение в 2010 году. Он один раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.