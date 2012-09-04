Авария в Минске. После столкновения один из автомобилей загорелся, девушке выбило зубы

Новости Беларуси. В Минске проводят проверку по факту серьезного ДТП. Авария случилась 3 сентября поздно вечером. Столкнулись два легковых автомобиля. Женщина-водитель «Opel Astra» 1976 года рождения госпитализирована в тяжелом состоянии, сообщает ctv.by.

По предварительной версии, молодой человек, находившийся за рулем «Nissan Primera», двигался по ул. Матусевича (со стороны ул. Лещинского в направлении ул. Казимировской). При повороте на перекрестке с улицей Кунцевщиной водитель не убедился в безопасности маневра и не уступил дорогу автомобилю «Opel Astra». В результате этого произошло столкновение.

Удар был такой силы, что из автомобилей вытекла техническая жидкость. Произошло возгорание «Opel Astra».

На место происшествия прибыли спасатели.

Водитель «Opel Astra» в тяжелом состоянии доставлена в больницу скорой помощи с предварительным диагнозом «черепно-мозговая травма тяжелой степени».

Водитель Nissan не пострадал, по словам инспекторов Госавтоинспекции, он прибывал в состоянии шока, очень переживал из-за случившегося. Кроме него, в легковушке ехали пассажиры. Один из них — парень — после осмотра отказался от госпитализации. А девушка обратилась за помощью к медикам: у нее черепно-мозговая травма легкой степени и выбиты зубы, сообщает ctv.by со ссылкой на оliner.by.