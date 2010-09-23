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Авария в Минске: две иномарки столкнулись возле кинотеатра «Беларусь»

23 сентября 2010 10:14
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22 сентября Минск, наряду с другими городами по всему миру, присоединился к акции, суть которой – отказ от автомобиля, хотя бы на день. По иронии судьбы, участникам ДТП теперь придется провести без машин куда более долгий период. Как минимум – на время ремонта.

Водитель-лихач, проигнорировал запрещающий сигнал светофора и, как водится, решил «проскочить» перекресток на скорости. Путь ему преградил выехавший на зеленый свет автомобиль. К счастью, никто из участников аварии не пострадал, но стресса и затрат можно было избежать, соблюдая правила или оставив автомобиль дома.

# Аварии # авто # Фотофакт

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