Витебские водители не смогли в день без автомобиля воспользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте

В горисполкоме сообщили, что бесплатный проезд невозможен из-за трудного финансового положения. А в Министерстве природы и охраны окружающей среды Беларуси в этой связи уточнили: Витебск, действительно, оказался единственным из областных центров страны, где не смогли в полной мере поддержать предложение экологов.

– Накануне по телевизору говорили, что по всей стране пройдет акция «День без автомобиля» и водителям предоставят возможность бесплатного проезда в общественном транспорте. Захватила с собой права, а в троллейбусе кондуктор потребовала оплатить проезд в полном объеме: дескать, никаких особых распоряжений не получали, – позвонила в редакцию «Р» витебчанка Ольга Витальевна. – Та же история повторилась на других маршрутах. Стало немного обидно. Ведь дело не в талончике, а в принципе: чем мы хуже, например, водителей Минска или Бреста? И почему горожан никто не предупредил заранее, что Витебск не поддержал акцию?