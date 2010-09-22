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В Могилеве в День без автомобиля из дворов убирают бесхозные транспортные средства

22 сентября 2010 12:08
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Ржавые машины свезли на полигон и в качестве металлолома отправили на переработку.

Только за прошлый год в Могилёве таким способом утилизировали около 20 автомобилей а это более 12 тонн металла. И если несколько лет назад во дворах находили в основном «москвичи» и «запорожцы», то последнее время всё чаще под пресс стали попадать старенькие иномарки.

Елена Афанасенко, главный специалист Комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Могилёвского облисполкома:
Совместно с милицией работают и ЖКХ, которые помогают выявлять бесхозные машины. И большую помощь оказывают сами жильцы домов, для которых теперь созданы эстетические виды дворовых территорий.

# авто

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