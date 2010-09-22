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В день без автомобиля министр юстиции Беларуси вышел на работу на полчаса раньше

22 сентября 2010 12:03
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Нынешним утром многие водители отправились на работу на общественном транспорте, а кто-то и вовсе пешком. Не отставали от рядовых минчан и чиновники.

К примеру, министр юстиции, чтобы не опоздать, вышел на работу на полчаса раньше. А министру транспорта и коммуникаций довелось вплотную прочувствовать прелести часа-пик в метро.

Иван Щербо, министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:
Всегда приятно потолкаться: в метро очень мало людей в галстуках, поэтому не сильно толкают.

Виктор Голованов, министр юстиции Республики Беларусь:
Встал утром на полчаса раньше, пришел сюда, машина в гараже. Тут мужчина зарядку делал, пробегал мимо, сказал: «Во время настало! Министры на работу пешком ходят».

Кстати, за проезд в общественном транспорте автолюбители сегодня не платят. Необходимо только предъявить водительское удостоверение и техпаспорт на машину. Желающих оказалось немало.

# авто

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