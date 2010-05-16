Авария на первом этапе чемпионата Восточной Европы по дрифтингу-2010 в Логойске

Запах жженой резины, рокот моторов и толпа поклонников езды на грани фола. Все это можно было ощутить и увидеть в Логойске 16 мая. Сюда приехали дрифтеры из Литвы, Латвии, России, Украины и Беларуси на первый этап чемпионата Восточной Европы по дрифтингу-2010.

В переводе это значит «дрейф» или «занос». По сути же это состязания, в которых гонщики демонстрируют свое умение водить машину «на грани». Высшая ступень мастерства – прохождение поворотов на максимально возможной скорости в управляемом заносе. В последние годы этот новый вид спорта завоевывает все большую популярность во всем мире и в нашей стране. Вторые по счету официальные соревнования в Беларуси уже проходят на международном уровне.

Сергей Никитенко, организатор первого этапа чемпионата Восточной Европы по дрифтингу:

– Это очень молодое в мире движение. И хорошо, что оно начало развиваться в нашей стране. Мы видим, сколько много сегодня болельщиков, которые подчеркивают, что этот вид спорта зрелищный и интересный.

Настоящей сенсацией нынешних соревнований стала Волга 1975 года выпуска. Под капотом у этого раритета 300 лошадиных сил.

Не обошлось сегодня без внештатных ситуаций. Пилот российского экипажа не справился с управлением и въехал в закрытый парк, где работала пресса. В результате, пострадал только автомобиль. Сразу после его эвакуации соревнования продолжились.