Видео. Maserati Gran Turismo - породистый дорожный «боец»

Итальянские конструкторы Maserati из Модены, создавшие купе GranTurismo, утверждают, что роскошный автомобиль может быть спортивным.

В салоне этой уникальной машины ставка делается на богатый ассортимент кожи с алькантарой, изысканность которых дополняется вставками из ценных сортов древесины или карбона. Мощь и технические характеристики GranTurismo позволяют говорить об автомобиле как о породистом дорожном “бойце”.

Если обычный GranTurismo располагает 405-сильным V8, то GranTurismo S может обладает 440 лошадиными силами и объемом двигателя 4,7 литра. Двигатель позволяет купе развивать скорость до 295 км/ч и разгоняться до 100 км/ч всего за 4,6 секунды.

Внешний облик этого автомобиля вышел из-под пера художников знаменитого итальянского кузовного ателье Pininfarina. Особенности версии GranTurismo S подчеркиваются хромированной решеткой радиатора, боковыми накладками, парой спойлеров и эксклюзивными черными дисками с семью спицами.

Новинкой этого года стала открытая версия спорткара, получившая название Gran Cabrio. Это первый в истории Maserati четырехместный кабриолет, еще один из самых длинных автомобилей без жесткой крыши – почти пять метров! Трехслойный тканевый верх Gran Cabrio прячется в отведенный для него отсек за сиденьями. Необходимо вставить ключ в замок двери, повернуть его, и через 28 секунд крыша полностью откроет автомобиль палящему солнцу. Двигатель автомобиля GranTurismo S V8 выдает 440 лошадиных сил.

Источник: Информационный автомобильный портал AP.BY