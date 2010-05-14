Как создавался Bentley Mulsanne

Создать такой Bentley, который занял бы свое законное место на автомобильном олимпе – такая задача стояла перед командой создателей нового седана Mulsanne.

Первый этап – подготовка к сборке. Изготовление кузова Mulsanne занимает девять недель или 125 человеко-часов.

Эшли Уикем, руководитель проекта Mulsanne:

У Mulsanne красивый и очень сложный кузов, выполненный из сплава высокопрочной стали, алюминия и композитных материалов.

Внешний вид Mulsanne производит эффект “высеченности” из цельного куска металла без видимых швов. Его можно достичь только с помощью ручной пайки шва твердым припоем.

Следующий этап – покраска. Неокрашенный каркас кузова Mulsanne прибывает в покрасочный цех, где проходит через серию ванн полного погружения, предназначенных для очистки, поддержания нужной влажности, обработки стали и алюминия фосфорной кислотой.

Роб Томпсон, инженер:

Затем автомат наносит прозрачное лаковое покрытие, после чего следует окончательная полировка до великолепного блеска.

Сборка нового V8 для Mulsanne занимает почти 30 часов, но двигатель никогда не отправится в цех основной сборки, пока мотористы с гордостью не поставят на нем свою подпись! Автомобили Bentley всегда отличались роскошными салонами и Mulsanne, разумеется, не исключение. На создание интерьера уходит более 170 часов – это почти половина всего процесса изготовления машины. Все элементы салона изготавливаются мастерами, за плечами которых до 40 лет опыта.

Мик Алебон, разработчик интерьера

На операцию по ручному сшиванию для каждого рулевого колеса может уйти до 15 часов. А полированные детали из нержавеющей стали сверкают так ярко потому, что на них уходит по 10 часов процесса интенсивной обработки. Деревянному шпону требуется две недели, чтобы превратиться из круглой заготовки в полный комплект отполированных листов тонкой отделки.

Эшли Уикем:

Обшивка заднего стекла полностью изготавливается вручную. Благодаря этому получается безупречная линия, стекающая к задней части автомобиля, которая дополняет собой изысканные формы задних стоек.

Источник: Информационный автомобильный портал AP.BY