Премьеры Нью-Йоркского автосалона 2010

Новый седаны: Chevrolet Cruze, Hyundai Sonata, Kia Optima были представлены в Нью-Йорке.

Заокеанские водители потихоньку начинают приходить в себя после наступления экономического кризиса. По крайней мере, такой вывод напрашивается после ознакомления с дебютами апрельского автосалона 2010 года в Нью-Йорке.

Билл Виснич, представитель организаторов автосалона в “Большом яблоке”:

Мы и сейчас остаемся в затруднительном положении, в экономике проблемы, но не все так плохо. Цены на топливо уже не бьют рекорды, да и программы налоговых послаблений принесли свой положительный эффект.

Новый седан Chevrolet Cruze еще даже не появился на американских дорогах, а в Нью-Йорке тем временем представили два новых варианта исполнения компакта – RS и Eco. Оба оснащаются 138-сильной бензиновой “четверкой” Ecotec объемом 1,4 л.

Джим Кэмпбелл, генеральный менеджер Chevrolet.

RS – это пакет косметических доработок, благодаря которому Cruze выглядит чуть спортивнее, за счет установки модифицированных бамперов, боковых накладок и заднего спойлера. Что касается Eco, то такой Cruze может похвастаться улучшенной топливной экономичностью – на одном баке он может преодолеть более 800 км.

Корейские конструкторы Hyundai выпустили новое поколение седана Sonata. Машина не только интересно выглядит, но и располагает передовым техническим решением – гибридным приводом с литиево-полимерными (LiPo) аккумуляторами, которые более энергоемки и компактны по сравнению с широко используемыми на гибридных машинах литиево-ионными батареями. Тем, кто привык не экономить, а поддавать газу, адресована Sonata с бензиновым турбодвигателем мощностью 278 л.с.

Приятный сюрприз преподнесла Kia, показавшая новый седан. Имя ему Optima и следующей весной он доберется до Европы, где придет на смену нынешнему Magentis. Новинка получилась просто на загляденье! “Мускулистые” колесные арки, спортивный профиль с покатой в духе купе линией крыши и стильные задние фонари на светодиодах. От такого корейского дизайна действительно захватывает дух! В Европе Optima будет доступна с двумя бензиновыми моторами объемом 2 и 2,4 л и 1,7-литровым дизелем.

Источник: Информационный автомобильный портал AP.BY