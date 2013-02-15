23-летний водитель в Минске насмерть сбил пенсионерку

Новости Беларуси. Молодой человек, управляя автомобилем «Рено Лагуна» в зоне действия знака «40», двигаясь со стороны улицы Сердича в направлении улицы Жидро, наехал на пенсионерку. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. Женщина скончалась на месте происшествия.

Алена Волчек, старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Фрунзенского района (в интервью БелТА):

Как выяснилось в ходе разбирательств, женщина 1937 года рождения переходила проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства вне пешеходного перехода, в то время как положенный переход находился в ста метрах от случившегося. Пенсионерка, не оглядываясь по сторонам, буквально шагнула под колеса автомобиля.

ДТП, повлёкшее за собой смерть пенсионерки, произошло накануне в Украине. По предварительной информации, рано утром водитель автомобиля «SkodaFabia», двигаясь в направлении Мукачево, столкнулся с 50-летней женщиной-велосипедистом. Удар был настолько сильным, что женщина оказалась на полосе встречного движения. В этот момент по встречной ехал грузовик. Водитель, увидев на дороге лежащего человека, резко затормозил. Дальше, как сообщают украинские СМИ, события разворачивались по принципу домино – автомобили, ехавшие за грузовиком, начали таранить друг друга сзади. В результате на трассе Киев-Чоп возле Мукачево, образовалась огромная пробка.