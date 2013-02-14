Мини-трактор, находившийся на борту грузовика, упал на проезжую часть в Минске

Новости Минска. Не вписался. Водитель МАЗа не рассчитал габариты своего груза. Мини-трактор, который находился на борту грузовика, зацепился за мост над дорогой и упал на проезжую часть.

Инцидент произошел на улице Московской. К счастью, за грузовиком не следовали другие автомобили, поэтому падающий экскаватор никого не задел, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Александр Ажгирей, инспектор ДПС ОГАИ Московского района:

Данный груз упал с платформы и водителю за данное нарушение грозит от 2 до 10 базовых величин.