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Мини-трактор, находившийся на борту грузовика, упал на проезжую часть в Минске

14 февраля 2013 18:59
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Новости Минска. Не вписался. Водитель МАЗа не рассчитал габариты своего груза. Мини-трактор, который находился на борту грузовика, зацепился за мост над дорогой  и упал на проезжую часть.

Инцидент произошел на улице Московской. К счастью, за грузовиком не следовали другие автомобили, поэтому  падающий экскаватор никого не задел, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Александр Ажгирей, инспектор ДПС ОГАИ Московского района:
Данный груз упал с платформы и водителю за данное нарушение грозит от 2 до 10 базовых величин.

# Аварии # Авария в Минске # авто

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