В Беларуси утверждена информационная стратегия семейной политики на 2026-2030 годы

В Беларуси утверждена информационная стратегия семейной политики. Ее задача – сформировать к 2030 году медиасреду, популяризирующую ценности материнства и осознанного отцовства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Определены четыре ключевых направления. Работа начнется с создания единого визуального бренда семейной политики и активного продвижения ценностей в молодежной среде. Отдельное внимание уделят защите детей в цифровом пространстве и развитию «корпоративной демографии» – созданию комфортных условий для родителей на рабочих местах. Завершает перечень задач масштабное объединение усилий госорганов и медиа для того, чтобы тема семьи стала центральной в информационном поле страны.

Светлана Белаш, начальник управления Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

Семья играет ключевую роль в демографическом развитии, в сохранении культурной идентичности, в воспитании молодого поколения. Социальная политика нашей страны направлена на всестороннюю поддержку семьи с детьми, на охрану детства, материнства и отцовства. Информационное поле страны оказывает значительное влияние на общественное сознание, на формирование ценностных установок, на формирование определенных моделей поведения. Поэтому разработка информационной стратегии и государственной семейной политики – это логическое продолжение семейной политики нашей страны.

Успех продвижения данной стратегии определит глубокий анализ общественного мнения среди молодежи и студентов. Итоговым мероприятием станет тематическая встреча для журналистов и блогеров «Семья – это тренд или традиция?»