Лолита: Это хорошая проверка артиста на вшивость

Три дня подряд на съёмках «Звёздного ринга» бушуют нешуточные страсти. Спето несколько десятков песен и задано несколько сотен вопросов.

Сегодня на сцене было по-настоящему горячо. Один из старейших коллективов Беларуси – этно-рок группа «Крама», померилась в творческом потенциале и остроумии с королевой эпатажа из Москвы – Лолитой.

Нужно отметить, что московская леди эпатажа полностью оправдала свой звёздный имидж. Выступление Лолиты оказалось полно шуток и неожиданностей, но при этом – осталось исключительно позитивным. Все четыре представленные композиции минская публика встречала «на ура». А популярная исполнительница со всей серьёзностью отнеслась к соревнованиям на «ринге».

Лолита, певица, участница проекта «Звёздный ринг»:

- Это хорошая проверка артиста на вшивость и честное отношение зрителя к нему. То есть не будет всяких там лобызаний. Что заслужил, то и получи. Страшно, конечно, но мне будет интересно послушать коллег.

Напомним, имя победителя этой нешуточной битвы станет известно в прямом эфире. Только по-настоящему захватывающие звёздные поединки смотрите каждую субботу на канале СТВ после вечерних новостей.