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Валерий Сюткин: Выступать под фонограмму, или без нее – это вопрос совести

22 октября 2009 19:29
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Телекомпания СТВ продолжает съемки уникального проекта «Звездный ринг».

На сцене – сражение музыкантов из Беларуси и России. В этот раз музыкальная дуэль между «J-Mors» и группой «Центр». А Валерий Сюткин станет соперником Полины Смоловой. Звездный ринг столкнет «Песняров» и «Драм Экстази» – тех, кто не привык встречаться на одной концертной площадке. Известные музыканты выступают без фонограммы. Победителя традиционно определят зрители СТВ через интерактивное голосование.

– Тема выступления без фонограммы, или под фонограмму, для меня не является интересной. На мой взгляд – это вопрос совести, – отметил заслуженный артист России Валерий Сюткин.

# общество # Спецпроект СТВ - Звездный ринг

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