Валерий Сюткин: Выступать под фонограмму, или без нее – это вопрос совести

Телекомпания СТВ продолжает съемки уникального проекта «Звездный ринг».

На сцене – сражение музыкантов из Беларуси и России. В этот раз музыкальная дуэль между «J-Mors» и группой «Центр». А Валерий Сюткин станет соперником Полины Смоловой. Звездный ринг столкнет «Песняров» и «Драм Экстази» – тех, кто не привык встречаться на одной концертной площадке. Известные музыканты выступают без фонограммы. Победителя традиционно определят зрители СТВ через интерактивное голосование.

– Тема выступления без фонограммы, или под фонограмму, для меня не является интересной. На мой взгляд – это вопрос совести, – отметил заслуженный артист России Валерий Сюткин.