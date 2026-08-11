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СК РФ сообщил главные версии исчезновения семьи Усольцевых

11 августа 2026 07:52
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СК РФ сообщил главные версии исчезновения семьи Усольцевых-0

Следственный комитет РФ огласил приоритетные версии исчезновения семьи Усольцевых в тайге под Красноярском, пишет РИА Новости.

В ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии информировали, что идет отработка различных версий исчезновения. Приоритетными в данный момент выступают несчастный случай и возможное совершенное в отношении семьи Усольцевых преступление. Также в ведомстве сообщили, что комплекс следственных действий с целью установления всех обстоятельств произошедшего продолжен.

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Фото: Pinterest

# Следственный комитет РФ

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