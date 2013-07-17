В Минске появятся площадки для занятий уличной физкультурой и паркуром

Новости Беларуси. Площадки для занятий уличной физкультурой и паркуром появятся в Минске. Уже готово и скоро заработает первое специальное место для занятий воркаутом на одном из стадионов столичного университета. А вот паркур-площадка, которая разместится в парке Челюскинцев, будет открыта ко Дню города.

Такие спортивные объекты создаются в рамках проекта «100 идей для Беларуси». Эти места будет оборудованы всеми необходимыми спортивными сооружениями: турниками, кольцами, шведской стенкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.