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В Минске появятся площадки для занятий уличной физкультурой и паркуром

17 июля 2013 08:14
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Новости Беларуси. Площадки для занятий уличной физкультурой и паркуром появятся в Минске. Уже готово и скоро заработает первое специальное место для занятий воркаутом на одном из стадионов столичного университета. А вот паркур-площадка, которая разместится в парке Челюскинцев, будет открыта ко Дню города.

Такие спортивные объекты создаются  в рамках проекта «100 идей для Беларуси». Эти места будет оборудованы всеми необходимыми спортивными сооружениями: турниками, кольцами, шведской  стенкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Хобби # Паркур

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