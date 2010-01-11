Девятиклассник сорвался с 16-этажки и погиб, отрабатывая элементы паркура

Компания молодых людей бегала по карнизам 16-этажного жилого дома. Экстремальный вид спорта паркур – городской альпинизм – где архитектурные препятствия преодолеваются без страховки.

Трагедия произошла вечером. В доме по улице Бурдейного, 10. Ученик 9-го класса в компании со своими сверстниками находился на 16, техническом, этаже жилого дома. По всей видимости, подростки отрабатывали какие-то элементы паркура.

Молодой человек хотел пробежать по скользкому карнизу. Однако трюк не удался. Паркуром или трейсингом называют набирающий популярность у молодежи вид экстремального спорта. Его суть – в преодолении различных препятствий. Например, перил, парапетов, стен. Можно сказать, что это экстремальный альпинизм без снаряжения. Вместо гор – высотные здания. Происшествие в столице – первый случай у нас, когда подобное увлечение закончилось смертью.

Сергей Балашев, старший помощник прокурора Минска по правовому обеспечению, информации и общественным связям:

– Согласно предварительным данным, смерть погибшего наступила от тупой травмы в результате падения со значительной высоты.

Опытные паркурщики хорошо знают основные правила безопасности при занятии этим экстремальным видом спорта. Кстати, в наших широтах движение трейсеров обычно затихает. Слишком скользко.

Алексей Бурносенко, руководитель акробатического театра:

– Очень мало кто занимается трейсингом в снег. Два основных правил безопасности – знание маршрута и знание особенностей сезона, времени года. Если в этой ситуации замешан паркур, это популярное увлечение, хобби, которое я и сам люблю, то тут несоблюдение этих двух правил.

Впрочем, чем доподлинно занимался погибший на 16 этаже в тот роковой вечер точно пока неизвестно. Равно и то – стал ли причиной трагедии паркур. Ситуацию должны прояснить показания друзей разбившего школьника. Они в тот момент находились рядом, вызвали милицию на место происшествия.

На вопрос – что же произошло на самом деле? – предстоит ответить следствию. В настоящее время прокуратура Фрунзенского района Минска проводит проверку по данному факту.