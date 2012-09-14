Новости по тегу #Нападение в такси

Попытка ограбления на Манхеттене окончилась тяжелыми покусами таксиста.
В Молодечненский РОВД обратился 30-летний водитель такси.
В ГУВД по телефону 102 обратился водитель такси 1980 года рождения и заявил, что на ул. Грушевской неизвестный, которого он подвозил на своей машине, угрожая ножом, пытался его ограбить и завладеть выручкой в размере Br200 тыс.
Водители лично приняли участие в обследовании дорог и лесных массивов в зоне преступления.
Молодые, нигде не работающие жители столицы, угрожая пневматическим пистолетом, пытались отнять выручку водителя такси. Сейчас налетчики находятся в следственном изоляторе, против них возбуждено уголовное дело.
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