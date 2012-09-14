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Новости по тегу #Нападение в такси

14 сентября 2012 13:40

В Витебске застрелен 20-летний сотрудник МЧС, в него стрелял 40-летний убийца

14 июля 2012 13:50

Пассажир искромсал таксиста под Полоцком за 400 000 рублей

21 марта 2010 13:31

Грабитель-вампир искусал нью-йоркского таксиста

24 декабря 2009 09:53

Попытка ограбления таксиста в Молодечно

12 июня 2009 10:02

Минчанин пытался ограбить такси прямо возле своего дома

18 мая 2009 08:48

Новополоцкие таксисты помогли раскрыть убийство своего коллеги

09 февраля 2009 17:52

За разбойное нападение на таксиста в столице задержаны двое минчан