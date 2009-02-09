За разбойное нападение на таксиста в столице задержаны двое минчан

Молодые, нигде не работающие жители столицы, угрожая пневматическим пистолетом, пытались отнять выручку водителя такси. Сейчас налетчики находятся в следственном изоляторе, против них возбуждено уголовное дело.

Около половины третьего ночи двое молодых людей остановили такси. Один сел на заднее сиденье, второй – возле водителя. Как только машина тронулась с места, они приказали водителю остановиться. И направили на него пистолет. Сначала нападавшие потребовали всю выручку водителя, потом начали избивать. Таксист чудом смог вырваться. На помощь ему подоспел наряд Фрунзенского отдела Департамента охраны. Одного преступника поймали на месте. Второй пытался уйти по крышам гаражей. Но сопротивляться было бесполезно. Четверо в форме, не считая собаки с "джентльменами удачи" церемонится не стали.

Прокатиться с ветерком этой ночью нападавшим все же удалось. На милицейской машине. А вместо воровской романтики их ожидает – проза уголовного кодекса. Как говорится, кто к нам с пистолетом придет… Сейчас задержанные в изоляторе временного содержания. Тоже временно. Им грозит до 15 лет лишения свободы. Чужая машина, как оказалось, до тюрьмы довезет.