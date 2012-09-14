В Витебске застрелен 20-летний сотрудник МЧС, в него стрелял 40-летний убийца

Новости Беларуси. 20-летний младший сержант пожарной службы, Алексей Краско, со смертельным огнестрельным ранением шеи был найден вчера, 13 сентября, в Витебске в автомобиле «Опель». Обстоятельства смерти молодого человека выясняются, возбуждено уголовное дело по ст. 139 «Убийство» Уголовного кодекса Беларуси.

По словам председателя Следственного комитета РБ, следствие рассматривает несколько версий произошедшего, однако убийство с целью хищения имущества является основной, сообщает ctv.by со ссылкой на БелТА.

Валерий Вакульчик, председатель Следственного комитета РБ:

Это преступление будет раскрыто.

Предположительно, в Алексея стрелял мужчина в возрасте около 40 лет, одетый в кожаную куртку и головной убор, напоминающий пилотку, сообщает ctv.by со ссылкой на КП. Парень являлся кандидатом в мастера спорта по восточным единоборствам и, как полагает следствие, пытался оказать сопротивление.

Юрий Васильев, начальник ПАСЧ-3:

Алексей был хорошим парнем, отзывчивым, занимался спортом – был кандидатом в мастера по ушу-саньда. Он у нас работал всего около полугода, но уже много раз выезжал на вызовы, успел не одному человеку жизнь спасти.

Друзья погибшего в социальной сети сообщают, что Алексей в свободное от службы время официально подрабатывал таксистом. Помимо подработки в такси, молодой человек занимался продажей запчастей. С машины погибшего были сняты накрышный знак такси, таксометр, навигатор, украдены деньги и телефон. По предварительной версии, выстрелы были произведены из охотничьего ружья.

Екатерина Гаврилец, последний клиент такси Алексея (сообщение в социальной сети http://vk.com/club42953892):

Мы с подружкой последние, кто получается видел его, мы вызвали такси он подъехал, вез нас на Победы 6, потом, куда поехал, не известно... Но, как говорит милиция, мы были последние его клиенты....

На форуме таксистов Беларуси появилось следующее сообщение.

Сообщение на форме taxist.by:

12.09.2012г. около 21.50 на окраине города (Победы 62), был убит водитель такси.

В 21.06 ему был отдан заказ остановка «МОЛОДЕЖНАЯ», в 21.12 он по рации сказал, чтоб сняли заказ, т.к. его остановила ГАИ.

В 21.20 его звала диспетчер, он не отзывался, телефон отключен, 21.50 он был уже мертв.

В 08.30 его нашел коллега в машине.

3 выстрела почти в упор дробью или картечью.

Выражаем соболезнования родным и близким погибшего.