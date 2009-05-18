Новополоцкие таксисты помогли раскрыть убийство своего коллеги

Водители лично приняли участие в обследовании дорог и лесных массивов в зоне преступления.

Тело сотрудника службы радио-такси было обнаружено на территории Смоленской области. Благодаря действиям таксистов милиции удалось достаточно быстро установить и задержать злоумышленников, которыми оказались 20-летний житель Россон (Витебская область) и гражданин России, проживающий в Смоленской области, 1985 года рождения.

За убийство из корыстных побуждений в отношении мужчин возбуждено уголовное дело по п.12 ч.2 ст.139 Уголовного кодекса Беларуси.

Таксистов, оказавших содействие в раскрытии преступления, 19 мая будут чествовать в Новополоцком горисполкоме, сообщили в отделе информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.