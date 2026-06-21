Рассвет, который помнит каждый: как в Бресте готовятся встретить 85-ю годовщину начала войны

А сейчас вернемся в Брест, где проходят памятные мероприятия, приуроченные к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. В эти дни в городе над Бугом проходит патриотический форум Союзного государства. Город наполнен тематическими локациями, выставками, историческими реконструкциями, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Кульминацией станут традиционные ночные и утренние мероприятия у стен Цитадели. Их участники отмечают, что это не просто дань уважения прошлому, а залог настоящего и будущего мира. Как Брест хранит историю подвига, расскажет Кристина Протосовицкая.

Мы знаем, как это – когда болит. Когда сердце сжимается. Едва ли найдется белорус, который не ощущал мороз по коже в жаркий июньский день здесь, в Брестской крепости. Достаточно одного взгляда на руины. На оплавленный кирпич и истерзанные стены. Понимаешь сразу: прежним отсюда уже не выйдешь. Рассвет 22 июня 1941-го. Точное время начала войны навсегда сохранили часы, найденные под обломками. В 4 утра и 15 минут. В эти секунды тысячи орудий и минометов группы армий «Центр» обрушили на крепость шквал огня. Пограничники приняли удар первыми. Сегодня их имена снова звучат в едином боевом расчете. Это ритуал, который каждый год объединяет защитников рубежей из всех стран СНГ.

Даниил Сергеев, участник международной акции «Боевой расчет» (Россия):

Очень много эмоций, мероприятие очень важное для воспитания подрастающего поколения, и чтобы память не забывалась. В 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны здесь открыли новый сквер. Каждый его метр – это живая память. Каждый шаг по аллее ведет к мемориальным знакам с именами героев, принявших тот самый первый бой.

Максим Бутранец, заместитель председателя Государственного пограничного комитета Беларуси:

Убежден, что подобные акции идут не только в фарватере одного из важнейших направлений в диалоге белорусского государства – сохранение и приумножение памяти, исторической правды. Это связь поколений, это формирование и заложение нашего генетического кода, который создает фундамент для будущего процветающей мирной Беларуси. На захват крепости немцы отводили всего восемь часов. Но, ворвавшись в Цитадель через Тереспольские ворота, враг попал в огневой мешок. Его расстреливали в упор из окон казарм. Закидывали гранатами. Борьба продолжалась 32 дня. До пленения последнего героя – майора Петра Гаврилова. В своих донесениях немецкие офицеры писали о «потрясающе упорном сопротивлении» и о советских бойцах, которые «сражаются как дьяволы». Мир узнает об этом подвиге лишь в 50-х годах. Писатель Сергей Смирнов совершит невозможное: отыщет выживших защитников и вернет им право говорить.

Александр Коркотадзе, директор Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой», член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

В этом году, в мае, накануне Дня Победы, мы перезахоронили под плитами мемориала 7 останков, вынесли еще одно имя установленного бойца, судьбу которого мы с 1969 года устанавливали. Эта работа не прекращается. Эхо первого боя. Это история не о поражении. Это история о первой великой битве духа, которая началась здесь. В Брестской крепости. 32 дня сопротивления. Это дольше, чем оборонялись Дания, Нидерланды, Бельгия, Югославия. И почти столько же, сколько продержалась вся Польша. Именно эту память, нашу Великую Победу, нам сегодня не могут простить. И именно на это обратил внимание Александр Лукашенко на первом Международном форуме Союзного государства «Великое наследие – общее будущее» в Волгограде. Читайте здесь. Форум Союзного государства – это ответ на вызовы времени. Нам и дальше хотелось бы чтить память у мемориалов, бережно сохраняя семейные истории о своих героях. Но мы вынуждены вновь держать оборону. На этот раз – информационную. Западная кампания по фальсификации истории не прекращается. Для нас та война – Великая Отечественная. Для них – Вторая мировая. Чувствуете разницу? В 85-ю годовщину трагической даты Брест принимает уже второй форум. Его статус теперь – ежегодный. К дискуссиям в Бресте присоединились более 470 специалистов из стран Европы, Азии, Латинской Америки. В Бресте проходят секционные заседания форума «Великое наследие – общее будущее».

О том, что память жива, говорит сама «Скорбь». Юго-западные казармы Брестской крепости долгое время были закрыты для посещений. Слишком высоки были риски обрушения. Настолько истерзанными оказались эти стены. Реставраторы укрепили руины. И там, где зияли раны, теперь мемориальная зона. В центре – женщина. Оплакивает потери. Молча. Вечно

Поколения тех, кто не застал живые рассказы красноармейцев, фронтовиков и партизан, уже в 5-й раз отправляются из Бреста в большое путешествие по местам боевой славы. Состав «Поезда памяти» – это 200 школьников из 18 стран. Потомки победителей – их сердца должны откликнутся на призыв помнить, чтить, уважать. Проект расширяется. Сначала участники из ЕАЭС, потом из СНГ и стран Балтии. Теперь все республики бывшего СССР. Плюс США, Великобритания, Франция. Организаторы удивлены: столько заявок из западных стран не ждали. Память, как оказалось, не знает границ. Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Когда мы начинали этот проект, мы очень переживали. Ведь идея принадлежит взрослым. Как воспримут дети? Но сегодня мы четко понимаем и знаем, что проект состоялся, потому что мы видим, как дружат ребята, несмотря на то, что прошли уже годы, а они сегодня вместе. Они горды тем, что были участниками «Поезда памяти».