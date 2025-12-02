Как распознать хроническую усталость и почему не все анализы имеют смысл? Поговорили с врачом-эндокринологом

Это больше, чем просто усталость. Не выспаться, не отдохнуть, даже не зарядиться позитивом. Организм, кажется, не принимает никаких усилий. Что делать с одной из самых распространенных болезней современности? Об этом поговорили с нашей гостьей.

Елена Юреня, главный врач Минского городского клинического эндокринологического центра, главный внештатный эндокринолог комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Обычную усталость мы все прекрасно знаем. Стоит хорошенечко поработать, например, и мы сразу же утомляемся, но обычный отдых дает нам снова силы. А хроническая усталость – это то состояние, которое длится больше шести месяцев. Вообще такого диагноза, как синдром хронической усталости, не устанавливается, потому что это диагноз-исключение.

Специфических тестов для установления этого диагноза также нет. Симптомы достаточно неспецифичны. Это утомляемость, это нарушение концентрации внимания, иногда мышечные боли, зачастую бывают головные боли, трудность концентрации.

Если мы находим у себя эти симптомы усталости, обязательно стоит обратиться к врачу для того, чтобы исследовать, прежде всего, банальный общий анализ крови. Анемия, в том числе латентная анемия, может провоцировать эти симптомы хронической усталости.

Ольга Бурлакова:

Сейчас в моде так называемая превентивная медицина, которая направлена на профилактику и на предупреждение каких-то болезней. И я знаю, что прием начинается именно с чек-апа, который там столько тебе назначают анализов всего-всего. И поэтому уже определяются какие-то твои, так сказать, минусы и плюсы.

Елена Юреня:

Это, знаете, несите ваши денежки в лаборатории, потому что на сегодняшний день, к сожалению, эти лабораторные исследования стали «пирожками», которые продаются у нас на Комаровке, которые легко доступны. Назначение «на всякий случай» каких-то исследований, которые не имеют под собой никакой клинической значимости, может привести к тревожности со стороны пациента и недопонимания между пациентом и врачом. Потому что врач, понимая суть происходящих биохимических процессов в организме, назначит те исследования, которые необходимы.