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Премьер-министр Беларуси направился в Кыргызстан с двухдневным рабочим визитом

06 августа 2026 06:20
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Премьер-министр Беларуси направился в Кыргызстан с двухдневным рабочим визитом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьер-министр Беларуси направился в Кыргызстан с двухдневным рабочим визитом-2

В Чолпон-Ате Александр Турчин примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета – мероприятие пройдет в узком и расширенном составах. В повестке дня – 15 вопросов. Также запланирована встреча глав делегаций с лидером Кыргызстана Садыром Жапаровым.

# Александр Турчин # Беларусь-Кыргызстан

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