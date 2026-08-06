Премьер-министр Беларуси направился в Кыргызстан с двухдневным рабочим визитом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Чолпон-Ате Александр Турчин примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета – мероприятие пройдет в узком и расширенном составах. В повестке дня – 15 вопросов. Также запланирована встреча глав делегаций с лидером Кыргызстана Садыром Жапаровым.