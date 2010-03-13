Как идет подготовка к строительству АЭС в Беларуси

Российская инжиниринговая компания ЗАО «Атомстройэкспорт» определена совместным белорусско-российским решением в качестве генерального подрядчика строительства атомной электростанции в Беларуси. Компания подконтрольна государственной корпорации «Росатом» и реализует межправительственные соглашения о строительстве объектов ядерной энергетики за рубежом.

Сегодня Республика Беларусь уже вступила в фазу практической реализации проекта строительства АЭС. Как ведется работа в данном направлении, какие задачи стоят перед генеральным подрядчиком и как они будут выполняться? На эти и другие вопросы в интервью корреспонденту БЕЛТА ответил первый вице-президент ЗАО «Атомстройэкспорт» Александр Глухов.



- Александр Анатольевич, как вы оцениваете ход подготовки контрактного соглашения между Беларусью и Россией по строительству белорусской АЭС?



Контрактное соглашение может быть подготовлено в ближайшее время. Но подписывать его, конечно, нужно уже после заключения соглашения между правительствами двух стран о сооружении атомной станции в Беларуси, которое является основополагающим документом для реализации проекта.



Технология установления величины кредита для сооружения атомной станции в Республике Беларусь может быть следующая. Итоговая цена строительства может быть меньше, чем установленный размер (лимит) кредитования, так как в настоящее время белорусский заказчик настаивает на индексации согласованной базовой цены контракта. Сумма, востребованная в процессе использования кредита для строительства белорусской АЭС, и будет ценой ее строительства. В российской практике предусмотрена выплата аванса со стороны заказчика при предоставлении таких государственных связанных экспортных кредитов, предоставление надлежащего обеспечения от заемщика, а также использование кредита для приобретения российского оборудования и услуг. По этому вопросу необходимо вести переговоры.

Мы будем максимально привлекать белорусских подрядчиков к строительным и монтажным работам, возможна также поставка оборудования общепромышленного класса безопасности силами местных предприятий. Для нас это экономически выгодно. Потому что, как правило, цены на местном локальном рынке на работы, услуги и такое оборудование бывают ниже, чем цены, которые формируются при поставке оборудования с территории других стран. Обязательно станем привлекать к выполнению работ белорусских специалистов. Для того чтобы на строительстве АЭС работали лучшие, будет проведена оценка их квалификации по принятым в ЗАО «Атомстройэкспорт» стандартам, после чего будут сформированы договорные контрактные отношения и люди смогут приступить к работе.



Первый энергоблок должен быть включен в сеть и выдавать электроэнергию на 100% мощности в 2016 году, второй блок - в 2018-м. Данные нормативные сроки были определены в начале 2008 года постановлением Совета Безопасности Республики Беларусь. Полагаю, что на тот период времени это было обоснованное решение. Сейчас у нас 2010 год, и если вопрос по началу проектирования АЭС не будет решен в текущем году, то ранее оговоренные сроки могут оказаться под вопросом. Будем рассчитывать на ввод двух энергоблоков в эксплуатацию до конца 2018 года.



- Атомная электростанция в Беларуси будет сооружаться по проекту «АЭС-2006» Санкт-Петербургского института «Атомэнергопроект». Насколько опробованы предусмотренные этим проектом технологии, в чем их преимущества? Как известно, по проекту «АЭС-2006» строится Ленинградская АЭС-2. Будет ли реализуемый в Беларуси проект полностью аналогичен или у него будут свои особенности?



- Начну с последнего вопроса. Да, проект аналогичен, однако в нем будут изменения, потому что белорусский заказчик сегодня выдвинул ряд требований, в том числе о применении тихоходной турбогенераторной установки. Это повлияет на цену, капитальные затраты будут несколько выше. С точки зрения систем управления, надежности, это будет более современный и безопасный проект. К слову сказать, ЛАЭС-2 начала строиться два года назад, фактически это был один проект. Сейчас инновационное развитие продвинулось еще дальше. В принципе каждая новая установка становится все более усовершенствованной и может удовлетворить самые высокие требования заказчика, в том числе в вопросах надежности и безопасности.



- Белорусская сторона заявляла, что хотела бы отправлять отработанное ядерное топливо от БелАЭС на переработку в Россию. Достигнута ли договоренность об этом?



- Это не является частью наших контрактных обязательств, мы несем ответственность исключительно за строительство атомной станции и ее пуск. Но, отвечая на ваш вопрос, могу сказать, что это вполне реально. На сегодняшний день в Российской Федерации существуют мощности по переработке облученного ядерного топлива (ОЯТ). Как правило, после выдержки в бассейне ОЯТ направляется непосредственно на переработку в ту страну, которая готова его принять при условии обязательного возврата получаемых в ходе такой переработки радиоактивных отходов.

СПРАВКА

В настоящее время «Атомстройэкспорт» выполняет контракты по сооружению, в том числе под ключ, одновременно пяти атомных энергоблоков за рубежом, и единственным предприятием этого профиля, обладающим референтными блоками АЭС нового поколения, является Тяньваньская АЭС в Китае.



Источник: БелТА.