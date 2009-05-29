Белорусскую АЭС будут строить по проекту Санкт-Петербурга

Для строительства белорусской АЭС выбран проект реактора санкт-петербургского «Атомэнергопроекта».

Генеральным подрядчиком строительства АЭС определено российское ОАО «Атомстройэкспорт». «В соответствии с протоколом договоренностей контракт с генеральным подрядчиком должен быть заключен до конца нынешнего года. В структуру генподрядчика будет входить в том числе и российский генпроектировщик — санкт-петербургский «Атомэнергопроект», — заявил заместитель начальника отдела управления проектом ГУ «Дирекция строительства атомной станции» Сергей Галанчук.

На заседании союзного Совмина в Минске 28 мая подписано межправительственное белорусско-российское соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях.

Как отметил на пресс-конференции консультант департамента по ядерной энергетике Минэнерго Михаил Пигулевский, этот документ носит рамочный характер и определяет направление взаимодействия по строительству АЭС, а также в области научного сотрудничества, ядерной безопасности, подготовки кадров и другим вопросам. Срок действия соглашения рассчитан на 30 лет с его последующей пролонгацией. По словам специалиста, заключение соглашения является важным шагом, за которым последует дальнейшее развитие правовой базы, необходимой для строительства АЭС, сообщает БЕЛТА.