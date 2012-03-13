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Машина, позволяющая удаленно кормить питомца

13 марта 2012 13:07
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Планируете отпуск и до сих пор не знаете, кто же покормит вашего кота или собаку? Для консультанта по IT-технологиям Нэт Моррис такой проблемы больше не существует. Он изобрел машину, которая позволяет кормить питомца с помощью… социальной сети. После написания специального кода на странице, передается сигнал на автоматизированный дозатор с кормом и еда тут же сыпется в миску. Тоби - счастлив! Сначала он не понимал что происходит, а теперь с удовольствием ожидает очередной порции корма. Чтобы следить, наелся ли пес, Нэт установил видеокамеру. А еще он планирует расположить около миски весы, чтобы следить, не перекормлена ли собака.

# Необычное # Изобретения # Животные

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