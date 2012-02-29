Собака-спаситель

В Англии уже несколько недель в прессе то и дело рассказывают о героическом поступке собаки по кличке Джек. Все дело в том, что в один холодный февральский вечер пенсионер Дэвид Фэлтэм вышел на улицу из-за странных звуков. Жена пенсионера решила, что это могут быть грабители. Дэвид осмотрел дом, ничего подозрительного не заметил, а когда возвращался - поскользнулся и упал. Самостоятельно подняться не мог. Мужчина был одет легко, а на улице стоял мороз. Он стал звать на помощь, однако жена уснула, соседи его не слышали… Совсем отчаявшись, пенсионер стал стучать палкой по водосточной трубе. Зов первым услышал… соседский пес! Он с лаем и визгом стал поднимать своего хозяина Джона Уитли, Джек не переставая звал минут десят, пока Джон не подошел к окну… Дэвида Фэлтэма тут же увезли в больницу с сильным воспалением легких, но через пару дней он поправился и его отправили долечиваться домой. Теперь пенсионер смотрит на своего спасителя Джека с большой благодарностью, хотя раньше он его сторонился, потому что пес всегда на него лаял…