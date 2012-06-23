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Бездомная собака пробежала 1100 миль за велосипедистами!

23 июня 2012 13:21
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В Китае проходит большая велосипедная гонка. На одной из остановок между этапами к Чжан Хэну подошел бездомный пес, он покормил его. Когда гонка стартовала, благодарная собачка начала бежать за кормильцем… Все решили, что скоро пес устанет, однако проходили часы, дни, а собака не уставала! Вскоре питомцу дали кличку Малыш Са. В общей сложности он уже преодолел 1138 миль: крутые подъемы и спуски, крупные камни. Глядя на упорство этой собачки, силы появляются и у спортсменов. Сегодня велосипедисты уже начали борьбу, кто же все-таки станет хозяином Малыша Са.

# Собаки # Видеофакт # Животные # Необычное

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