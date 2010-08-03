За последние 40 лет террор убил 65 тысяч человек, а поддельные лекарства — 200 тысяч

Продажа лекарств — один из самых выгодных видов бизнеса в мире. Доходы крупнейших фармацевтических компаний в Европе за последние 5 лет выросли в 18 раз.

Антон Беляков, депутат Государственной Думы РФ:

Сегодня мировой рынок продаж фальсификатов оценивается примерно в 75-100 млрд. долларов в год, и по объему рынка этот рынок уступает только рынку оружия и рынку наркотиков.

Старый подвал...Грибок на стенах...Крысы, мыши, тараканы...В помещении царит жуткий беспорядок. Это обычный подпольный завод в Московской области по производству фальшивых лекарств. Смертельный конвейер работал практически круглосуточно. Сотрудники данного предприятия трудились в две смены. Для конспирации сам завод располагался в Серпухове, а склад — в Мытищах, а уже оттуда фальшивые лекарства направлялись в аптеки Москвы. На этом заводе производили препараты для внутривенного и внутримышечного введения и детские капли для глаз.

Наталья Семенова, сотрдник пресс-службы МВД России:

Экспертиза в составе капель для глаз обнаружила частички различных инородных волокон и мелкого стекла. Прием данного препарата мог привести к летальному исходу. Сейчас разыскиваются люди, причастные к производству этих поддельных препаратов.

Но всем виновным максимум грозит штраф, поскольку неизвестно в какие аптеки поставлялись лекарства. Соответственно не сумели найти ни одного потерпевшего. Изготовление этих препаратов было копеечным делом. Обычную водопроводную воду мешали с дешевыми и просроченными лекарственными эмульсиями. Все работники данного предприятия являлись выходцами из стран ближнего зарубежья, не имея никакого медицинского образования. Завод закрыли, препараты, которые находились на складах изъяли.

Практически все виды фальшивых препаратов имеются в продаже в интернет-аптеках. По данным Всемирной организации здравоохранения 30% псевдолекарств реализуется именно во всемирной паутине, причем продают здесь также и лекарства, которые отпускаются только по рецепту врача.

Давид Мелик-Гусейнов, эксперт по маркетинговым исследованиям:

Торговлю нужно жестко регулировать. Оставить в этой области продажу только безрецептурных препаратов и парафармацевтической продукции.

Самые ходовые лекарства в интернет-сетях: препараты повышения потенции и препараты для похудения. Их чаще всего и подделывают. Отследить, что за препарат вам привезли практически невозможно.

Мы решили проверить, как обстоят дела в российских виртуальных аптеках. За считанные минуты, не выходя из офиса, мы заказали сильнодействующие антибиотики, которые отпускаются только по рецепту врача, таблетки от повышенного артериального давления, противоаллергический препарат и таблетки для беременных, которые выписываются при угрозе преждевременных родов.

Кассовый терминал у этой интернет-аптеки отсутствует и вместо обычного чека нам дали только товарный, заполненный на скорую руку. Данных о местонахождении самой аптеки и ее руководства мы не обнаружили. На вид препараты выглядели как вполне настоящие.

Давид Мелик-Гусейнов:

Сегодня технологии блистирования настолько совершенны, что ими могут овладеть все. Поэтому обращать внимание на то, есть галлограмма или нет, есть ли выпуклая часть на упаковке или нет — не стоит. Самое главное, чтобы упаковка была целостной.

Мы обратились в лабораторию Росздравнадзора. После исследования препараты оказались фальшивыми.

Появление на фармацевтическом рынке поддельных препаратов стало общемировой тенденцией. При этом подделкой лекарств занимаются люди, имеющие в своих руках серьезное фармацевтическое производство. Предметом фальсификации обычно становится препарат, у которого годовой оборот продаж составляет не менее нескольких миллионов долларов.

Валентина Косенко, начальник организации контроля Росздравнадзора:

В 2009 году подделывали сердечно-сосудистые лекарственные средства, антисептические средства, средства для лечения простудных заболеваний. В 2010 году начинают подделывать уже и витаминные препараты.

Антон Беляк:

В США если вас уличили в продаже фальсифицированных препаратов, то вам предъявляется штраф в 200 млн. долларов. В Турции за сбыт фальсифицированной продукции вы можете получить 50 лет тюрьмы. Таких примеров по всему миру более, чем достаточно. В России — штраф, после которого вы можете дальше продолжать свою деятельность.

Фальсификаты также можно классифицировать по видам. Таблетки-пустышки. В таких пилюлях нет действующего вещества. Они бесполезны и на первый взгляд безобидны. Но если принять такую пустышку при сердечном приступе, то вполне можно умереть от инфаркта.

Давид Мелик-Гусейнов:

Это препараты, в которых не содержится никакое лекарственное вещество. Это может быть мел или спрессованный крахмал.

Лекарства-копии - подделки под известные бренды. Это самый популярный вид фальшивки в России. Он опаснее, чем пустышка. Гарантия контроля качества отсутствует.

Давид Мелик-Гусейнов:

Это препараты, которые несут в себе очень минимальный процент действующего вещества.

Измененные лекарства. В них содержится тоже вещество, что и в оригинале, но в больших или меньших количествах, потому что на предприятии не соблюдаются пропорции. Лекарства-иммитаторы. Их делают на легальных заводах в ночную смену. Действующее вещество в них заменено на более дешевое и менее эффективное.

Давид Мелик-Гусейнов:

В антигистаминном препарате должен быть определенный молекулярный состав, но в эту таблетку положили не антигистаминные вещества, а аскорбиновую кислоту. Этот препарат является фальсификатом, потому что заявленная терапевтическая активность не соответствует тому составу, который в этом препарате присутствует.

Это самая опасная подделка, поскольку нет гарантии, что замена не окажется в вашем случае смертельно опасной.

По неофициальным данным главными поставщиками фальшивых лекарств во всем мире являются Индия и Китай. В России основными диллерами являются Финляндия и Израиль. Но это не гарантирует качество препаратов, ведь из Китая некачественные лекарства ввозятся и в Израиль, и в Финляндию.