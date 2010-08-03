Синдром внезапной смерти или некачественная прививка?

Каждому ребенку нужен сильный иммунитет. Для подготовки детского организма к встречи с инфекциями придумали прививки. Но то, что призвано спасать, само может убить.

Антон Беляков, депутат Государственной Думы РФ:

Если ребенку сделать все обязательные 9 прививок в течение первого года жизни, получается, что все эти полтора года своей жизни ребенок находится в состоянии пониженного иммунитета, потому что адаптация после прививки может достигать более трех месяцев. Получается, что каждая следующая прививка делается, когда ребенок ослаблен предыдущей.

На практике прививки назначаются обычными районными педиатрами без консультации с иммунологом и вводятся детям, которые болеют или имеют противопоказания к той или иной вакцине. Да и качество препаратов, которые поставляются в поликлиники, тоже вызывает сомнения.

Антон Беляков:

Иногда лучше потратить немного денег и привиться иностранной вакциной, чем российской.

В поликлинике маленькой Полине Добрушиной ввели две вакцины от гепатита и полиомиелита. Еще вечером малышка играла, за ночь несколько раз просыпалась, а под утро уснула, как оказалось,навсегда.

Сергей Добрушин, отец погибшей Полины:

Когда приехала реанимация нас конечно не пустили в комнату, потом они вышли и сказали, что не в состоянии ничего сделать.

Полина появилась на свет недоношенной. Малышку выходили врачи и через несколько недель отдали счастливым родителям. Ребенок с каждым днем набирал силы, много играл. Так что сомнений в безопасности вакцинации у медиков не было.

Константин Митрофанов, гл. педиатр г. Омска:

В настоящее время причина смерти ребенка неизвестна, окончательные результаты будут известны после проведения патологоанатомического исследования.

Точные результаты исследований будут известны через месяц. Предварительная гипотеза медиков — синдром внезапной смерти. Этот диагноз появляется тогда, когда исключены все возможные причины. Это значит, что у ребенка просто так произошла остановка сердца или дыхания.