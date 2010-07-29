Как правильно загорать, чтобы не сгореть на солнце

Для того, что бы от общения с солнцем получать исключительно пользу, необходимо щедро насытить кожу влагой, антиоксидантами или противоокислителями и так называемыми фильтрами.

С первой и второй задачей лучше всего справляется так называемая колагеновая маска.

Анастасия Сугоняко, косметолог:

Это такой лист, который находится в сухом виде. Колагеновый лист получают из продуктов морского происхождения. Он в сухом виде накладывается на кожу и смачивается специальным раствором, который тоже по своему составу богат увлажнителем.

В зависимости от состояния кожи, может потребоваться курс процедур или будет достаточно 1-2 сеансов. А вот необходимые солнцезащитные фильтры содержатся в специальных средствах SPF.

Анастасия Сугоняко, косметолог:

Фильтры бывают двух видов: химические вещества и физические (оксиды цинка, титана, железа).

В солнцезащитных средствах присутствуют, как правило, и те и другие фильтры. Но предпочтение стоит отдавать физическим, поскольку они не вызывают ни раздражения, ни аллергических реакций. Обеспечивают более надежную защиту. На каждом солнцезащитном средстве рядом с аббревиатурой SPF стоит число от 5 до 50. Эта цифра показывает, сколько времени можно находиться с этим средством на солнце. Чтобы правильно вычислить это время, цифру умножаем на 15.

В условиях нашего климата достаточно 10-20 единиц. Если же вы собираетесь в жаркие страны, то индекс защиты должен быть не менее 30. Выбирая средство для отдыха на море, стоит смотреть не только на эти цифры. Нужно, чтобы был широкий спектр действия, водоустойчивость.

Солнцезащитные средства также бывают в виде молочка или спрея, но эффективность от формы не зависит. Наносится защитное средство за полчаса до свидания с солнцем и обновляется, когда истекает время. Эти средства совсем не вредят загару, а наоборот, помогают правильно загореть.

Никто не запрещает комбинировать солнцезащитные средства с активаторами загара. Сначала наносится защитное средство, а через минут 15 – защитное средство. Чтобы хорошо загореть, ешьте больше овощей и фруктов.

После принятия солнечных ванн, тоже надо воспользоваться средствами, которые успокоят кожу и закрепят загар. Полезно посетить косметолога и вновь сделать колагеновую маску. Но главное правило: с 10.00 до 15.00 ни шагу на пляж.