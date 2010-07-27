Столичные эпидемиологи, несмотря на жару, не советуют минчанам охлаждаться в фонтанах

Техническая вода не предназначена для купания, а потому не проходит экспресс-анализ.

Это значит, что вместе с водным потоком по замкнутому кругу циркулируют и вредные вещества. К примеру, водомёт у Национальной библиотеки подпитывается из Слепянской водной системы, купание в которой под строгим запретом.

Елена Филиппова, главный терапевт Комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Насколько это опасно или безопасно для организма, мы можем судить сами. Мы же не используем для купания воду, которая скапливается на поверхности после дождя или воду в несточных водоемах. Вода, которая циркулирует в фонтанах, не подвергается какой-либо дополнительной очистке или обезвреживанию. Стало быть, то, что в ней находится, находится в течение всего дня.