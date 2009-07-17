ВОЗ прекращает подсчёт новых случаев гриппа A/H1N1

Эксперты ВОЗ не считают необходимым дальнейший подсчет последующих случаев заболевания, поскольку устойчивое распространение вируса в различных регионах мира делает их лабораторное подтверждение слишком сложной и порой невыполнимой задачей.

В связи с этим ВОЗ уведомляет эпидемиологические службы стран, в которых зафиксировано устойчивое распространение вируса, что более не требует от них регулярных отчетов о числе вновь зарегистрированных больных. Однако это не относится к странам, в которых пока фиксируются только завозные случаи гриппа. Развитие ситуации в них ВОЗ намерена отслеживать и далее, сообщают информагентства со ссылкой на данные, опубликованные в пресс-релизе на сайте организации.

Отмечается, что распространение пандемического штамма гриппа произошло с невиданной ранее скоростью: вирус проник в большинство регионов мира в течение первых шести недель, тогда как во время предыдущих пандемий для этого требовалось не менее полугода. На сегодняшний день в мире зарегистрировано более 90 тысяч случаев заражения гриппом A/H1N1, из них 549 завершились летальным исходом.