Планирование беременности: что, где и когда

В рубрике «Пешком под стол» рассказ о планировании беременности и о выборе пола ребенка (ВИДЕО)

Все о планировании беременности рассказывает Алла Камлюк, зав. отделением планирования семьи и вспомогательных репродуктивных технологий РНПЦ «Мать и дитя».

Государственная медицина готова предоставить возможность каждой паре, планирующей рождение малыша, весь комплекс необходимых для планирования беременности обследований совершенно бесплатно. Но медики подчеркивают, что ждут на приеме именно пару. Ведь здоровье будущего ребенка зависит от состояния здоровья обоих родителей.

Чтобы потом не было мучительно больно за последствия своих ошибок, будущим родителям необходимо отказаться от курения и употребления спиртных напитков. А за три месяца до предполагаемого зачатия следует перейти на особое меню питания.

Выбор пола ребенка тоже важен. При планировании беременности стремление родить здорового наследника похвально, но на попытки запланировать его пол, например, судьба и природа смотрят с улыбкой. Пусть даже народная молва и предписывает желающим родить именно девочку или мальчика употреблять определенные продукты питания, рассчитывать дату зачатия по лунному циклу, вспышкам на солнце или календарю майя.

Оптимальным временем для рождения первого ребенка врачи считают возраст до 27-28 лет. Но серьезно готовиться к беременности необходимо и в случае, когда семья собирается обзавестись не первым ребенком. Промежуток между беременностями, как рекомендуют врачи, должен составлять не менее 2 лет, а в идеале – 4 года. Но самый важный пункт в планировании беременности – это благоприятная психологическая обстановка в семье. Ваша любовь и внутренняя готовность к новому статусу родителей – главный залог счастливой улыбки будущего малыша.