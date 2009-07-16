И.Залуцкий: Наши хирурги просто с хорошими руками и нормальными мозгами

В Минске открылся Евразийский конгресс онкологов.

Более 300 специалистов приехали обменяться опытом и обсудить передовые технологии в лечении онкозаболеваний. Беларусь для проведения форума выбрана не случайно. Сегодня отечественные учёные успешно работают над созданием новых методов ранней диагностики. За четыре дня помимо докладов о хирургии и лучевой терапии, пройдут круглые столы, лекции, а также иностранцы посетят республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии.

Обратить необратимое – лучшие онкологи 33 стран впервые вместе.



– Онкопроблема – сейчас мировая проблема. И это, скорее всего, вызвано изменением питания и стиля жизни. Например, в Южной Азии больше всего пациентов с раком полости рта. В Европе такого раньше не было, а вот за последние 10 лет их число резко увеличилось, – сказал журналистам руководитель отдела опухолей головы и шеи Мемориального онкологического центра Джатин ША (США).

Научить и научиться, не теряя ни минуты, ведь каждые тридцать секунд в мире от рака умирает пациент. Беда для всех одна, поэтому и на интернациональном конгрессе, заговорили на одном языке. Главная тема – диагностика и лечение опухолей головы и шеи.

– Сегодня от рака умирает больше людей, чем от малярии, СПИДа, туберкулеза вместе взятых. В мире от рака ежегодно умирают шесть миллионов человек. Количество больных раком быстро растет и в ближайшее время может выйти на первое место, опередив по смертности сердечно-сосудистые заболевания, – считает министр здравоохранения Республики Беларусь Василий ЖАРКО.

В Беларуси более 200 тысяч онкобольных. И каждый год их на сорок тысяч становится больше. Поэтому эта проблема – одна из приоритетных в стране.

Сейчас ученые академии наук разрабатывают новые методы ранней диагностики. Одна из них – использование уникальных биомагнитных маркеров и наночастиц. А в ближайшее время также появится и специальная база наследственной патологии – своего рода открытие. Ведь 7% злокачественных опухолей заложены в генах, а сведения о наследственности позволят медикам знать потенциальных пациентов в лицо.

– Сегодня нет необходимости отправлять наших людей лечится за рубеж, потому что стоимость пролеченного больного за рубежом эквивалентна той стоимости, за которую у нас можно пролечить 20-30 человек. Лекарства мы покупаем те же. Хирурги, как у нас говорят, от Бога. Не от Бога, просто с хорошими руками и нормальными мозгами, – считает директор Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии Министерства здравоохранения Республики Беларусь Иосиф ЗАЛУЦКИЙ.

– На первое место среди опухолевых процессов у женщин, как в России, так и во всем мире, вышел рак молочной железы, у мужчин – рак лёгкого, – рассказал журналистам профессор Российского онкологического научного центра им. Н.Н.Блохина Виталий БРЖЕЗОВСКИЙ.

Курение и алкоголь, считают врачи, первопричины современного рака. По прогнозам всемирной организации здравоохранения через два десятилетия в мире онкобольных станет в два раза больше. И главный вопрос сейчас не в сложности диагности, а в элементарной человеческой беспечности.

– Поздно обращаются люди, поздно. Вот что-то там заболело, нет, чтобы сразу пойти, ждут, пока это начнёт по-настоящему мешать жить, – считает профессор Российского онкологического научного центра им. Н.Н.Блохина Вячеслав ЛЮБАЕВ.

Завтра иностранцы посетят республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии, глобальный обмен мнениями продлится ещё три дня, а между тем в белорусские ВУЗы в этом году примут студентов-медиков на четверть больше, чем раньше.