Привоз лекарства для профилактики гриппа в белорусские аптеки организован два раза в день

Медики утверждают, что люди просто поддались панике и раскупили четырехмесячный запас за считанные дни.

К примеру, одного тюбика оксолиновой мази хватит на семью на весь эпидсезон, а люди берут по 4 упаковки. Белорусские производители обещают в ближайшие дни восполнить недостаток препаратов. Дополнительные поставки лекарств будут из России. При этом, ажиотажный спрос на отдельные медпрепараты наблюдается только в Минске и Брестской области, граничащей с Украиной. В других же регионах аптечная сеть работает в обычном режиме. Ситуация с заболеваемостью под контролем.

Людмила Жилевич, начальник отдела первичной медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Беларусь: «Высокий уровень заболеваемости - это проблема, которая существует во всем мире, и мы были к ней готовы. Минздрав сделал все возможное, что та медицинская помощь, которая будет оказываться, была оказана в полном объеме».