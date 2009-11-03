Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело против чиновников Минздрава

Их обвиняют в халатном отношении к своим обязанностям и нарушении правил борьбы с эпидемией.

По последним данным, в Украине уже 255 тысяч случаев заражения. Скончались от гриппа, в том числе A/H1N1, более 70 человек. В связи с эпидемией в девяти украинских областях введен карантин.

Страны, граничащие с Украиной, вынуждены принимать меры, чтобы не допустить распространения гриппа на своей территории. О закрытии 2 автомобильных переходов объявила Словакия. Санитарный контроль усилили польские и румынские пограничники. Ранее круглосуточные карантинные посты выставила и Россия. Тем временем, в самой России от гриппа A/H1N1 скончались уже 10 человек. В большинстве случаев люди поздно обратились за медицинской помощью.