В столичных аптеках - фитобайкот

Уже больше недели на аптечных витринах отсутствует лекарственная ромашка.

Дефицит растения фармацевты объясняют неурожайностью прошлого года. Когда самое востребованное лекарственное растение вновь появится на отечественных складах!?

Ещё недавно отсутствие ромашки на аптечных витринах продавцы объясняли излишней популярностью лекарственного растения. Трава "на все случаи жизни" раскупалась мгновенно. Но в последнее время у затянувшегося фитодефицита появились другие причины.

Предыдущие запасы лекарственной ромашки иссякли вместе со сроком годности растения. Хранится оно может всего год. А прошлый был неурожайным.

По словам белорусских фармацевтов, чудо - настои и отвары из аптечной ромашки можно будет готовить не раньше, чем через неделю. Ровно столько уйдёт на то, чтобы восполнить дефицит растения поставками из Украины.

