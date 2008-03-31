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В Минске провели уникальную по сложности операцию

31 марта 2008 17:36
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Врачи пересадили почку от матери с сосудистой аномалией сыну. Вместе с белорусскими хирургами оперировала бригада специалистов из Оксфорда. От живого донора почку пересадили 32-летнему мужчине, для которого трансплантация стала жизненной необходимостью.

В рамках сотрудничества врачей под эгидой Международного общества нефрологов, в ближайшие дни в Минске будет проведено ещё несколько таких операций. Пересадки почек от родственных доноров выполняются в нашей стране уже два года. Используя опыт английских коллег, белорусские хирурги планируют выйти на уровень повышенной сложности.
# Здоровье

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