Первую трансплантацию сердца белорусские медики смогут провести в следующем году

Сегодня в подобной операции в нашей стране нуждаются более 100 пациентов. Ежегодно в Минске планируют проводить до 70 подобных операций. Белорусские кардиохирурги к пересадке сердца уже готовы. Прошли стажировку в ведущих европейских центрах. Первую трансплантацию планируют провести в 2009 году. Но список кандидатов на новое сердце начнут формировать уже в этом году. Благодаря новой законодательной базе, определились и с донорами.



О пересадке сердца сегодня врачи говорят уже не в сослагательном наклонении. Обсуждают детально. Время не ждет.