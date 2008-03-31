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Первую трансплантацию сердца белорусские медики смогут провести в следующем году

31 марта 2008 17:35
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Сегодня в подобной операции в нашей стране нуждаются более 100 пациентов. Ежегодно в Минске планируют проводить до 70 подобных операций. Белорусские кардиохирурги к пересадке сердца уже готовы. Прошли стажировку в ведущих европейских центрах. Первую трансплантацию планируют провести в 2009 году. Но список кандидатов на новое сердце начнут формировать уже в этом году. Благодаря новой законодательной базе, определились и с донорами.

О пересадке сердца сегодня врачи говорят уже не в сослагательном наклонении. Обсуждают детально. Время не ждет.
# Здоровье

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