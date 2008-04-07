Сегодня весь мир отмечает день здоровья

Здоровым быть легко. Во всемирный день здоровья это становится особенно понятно.

Впрочем, весь этот год белорусы думают о моральных и физических кондициях собственного организма. Указом Президента все 366 дней 2008 объявлены временем заботы о себе - у нас в стране год здоровья. У каждого гражданина есть время чтобы задуматься о себе и подлечить то, что заболело. А как это сделать мы знаем.



Полсотни железа Эдуард Жигалко поднимает даже без разминки. Чемпион Европы и мира по тяжелой атлетике среди ветеранов победил не только конкурентов, но и время. Идеальная осанка, гибкость, и обаятельная улыбка. В свои 72, патриарх белорусского спорта молод и энергичен.

Забота о здоровье нации - один из главных приоритетов государственной политики страны. 2008-ой указом Президента Беларуси объявлен годом здоровья. Годом, где у каждого должна появиться мотивация: здоров, значит успешен. Из-за болезней госбюджет ежегодно недосчитывается 4 триллионов рублей. Поэтому главный акцент -на профилактику. Отныне каждый желающий может пройти бесплатную диспансеризацию. В 35-ой столичной поликлинике она начинается сразу в холле. Пациентам выдадут направление на анализы и памятку, каких врачей надо пройти. Личный паспорт здоровья, считают специалисты, никому не помешает.

У нас организован кабинет диспансерного наблюдения, имеется два кабинета доврачебного наблюдения. В настоящее время закупается много современного оборудования. В частности, уже функционирует лаборатории по определению холестирина. Забор крови осущ. в доврачебном кабинете. И на следующий день пациент будет иметь результаты этого обследования.

Бег, эстафета, прыжки в длину. 45 минут физической подготовки два раза в неделю. Дистанция на скорость и выносливость сразу определяет будущих звезд спорта. А на них в гимназии не жалеют ни сил, ни времени, ни средств. Например этот стадион обошелся школе не в один миллион рублей+ . Однако специалисты уверены: здоровье детей-дороже.

Сегодня в Беларуси более 22 тысяч спортивных объектов, только в столице -3000. В ближайшие пять лет на Проспекте Победителей возведут спортивные сооружения мирового уровня. Уже сейчас активно строится <Минск -Арена>, ведется проектирование водно-спортивного центра и комплекса для гимнастов. А крытому хоккейному Дворцу на 10 000 мест и вовсе не будет аналогов в Европе.

Ученые доказали: люди высокого роста болеют реже, чем низкого. А чем выше коэффициент IQ тем меньше человек подвержен инфекциям. Правда есть и другая статистика: здоровье на 50% зависит от правильного образа жизни и лишь на 10 от медиков. Каждое усилие окупится сторицей. А быть быстрым как Нестеренко, сильным как Медведь и элегантной как Лобач, сегодня особенно модно.

