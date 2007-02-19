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В столице зафиксирован рост заболеваемости гриппом и ОРЗ на 25%

19 февраля 2007 10:53
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На прошедшей неделе с этой проблемой обратилось более 25 с половиной тысяч минчан. По прогнозам, на предстоящей неделе тенденция к росту заболеваемости может сохраниться, но не превысит 20%. Но в случае устойчивого превышения порогового уровня медики не исключают, что придется ввести комплекс противоэпидемических мероп риятий. 19 февраля на планерке в Мингорисполкоме затронули и проблему менее сезонную, но не менее актуальную - заболеваемость ВИЧ-инфекцией.
# Здоровье

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