В столице зафиксирован рост заболеваемости гриппом и ОРЗ на 25%

На прошедшей неделе с этой проблемой обратилось более 25 с половиной тысяч минчан. По прогнозам, на предстоящей неделе тенденция к росту заболеваемости может сохраниться, но не превысит 20%. Но в случае устойчивого превышения порогового уровня медики не исключают, что придется ввести комплекс противоэпидемических мероп риятий. 19 февраля на планерке в Мингорисполкоме затронули и проблему менее сезонную, но не менее актуальную - заболеваемость ВИЧ-инфекцией.