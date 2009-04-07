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В РЦ «Кардиология» проведена третья операция по пересадке сердца

07 апреля 2009 13:47
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Пациентом стал 50-летний мужчина, а донорский орган доставили из пятой столичной клиники. Операцию минувшей ночью провела бригада специалистов во главе с доктором медицинских наук Юрием Островским. Сейчас состояние пациента соответствует тяжести перенесенной операции. Мужчина в сознании и уже отключен от аппарата искусственной вентиляции легких. Отметим, что в Беларуси уже прошли 18 операций по трансплантации печени, около 30 – почек и три пересадки сердца.
# Здоровье # Здравоохранение Беларуси

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