В РЦ «Кардиология» проведена третья операция по пересадке сердца

Пациентом стал 50-летний мужчина, а донорский орган доставили из пятой столичной клиники. Операцию минувшей ночью провела бригада специалистов во главе с доктором медицинских наук Юрием Островским. Сейчас состояние пациента соответствует тяжести перенесенной операции. Мужчина в сознании и уже отключен от аппарата искусственной вентиляции легких. Отметим, что в Беларуси уже прошли 18 операций по трансплантации печени, около 30 – почек и три пересадки сердца.